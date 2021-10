Sergio Aguero adore Ansu Fati. Les deux joueurs ont manqué une grande partie de la saison en raison de blessures, Aguero s'étant blessé au mollet juste avant le début de la saison, tandis que Fati avait lutté avec une grave lésion au genou contractée l'année dernière. Fati a fait son retour avant la trêve internationale, après avoir marqué deux buts lors de ses quatre premières sorties, tandis qu'Aguero a joué ses premières minutes de compétition dimanche après être sorti du banc en fin de match, contre Valence.

"Nous devons profiter de Fati"

Et l'Argentin a été très louangeur sur les qualités du jeune prodige espagnol de 18 ans. "Ansu est un très jeune joueur et il a beaucoup à montrer", a déclaré Aguero au journal sportif catalan Sport. "Je suis très heureux parce que nous l'avons, et nous devons en profiter. Nous devons l'aider à continuer à montrer le talent qu'il a", a ainsi recommandé l'ancienne star de Manchester City.