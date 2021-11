L'attaquant argentin a rejoint Barcelone sur un transfert gratuit après s'être séparé de Manchester City l'été dernier, mais il a été mis sur la touche en raison d'une blessure lors de la première partie de la saison et n'a fait ses débuts que contre Valence le 17 octobre. Comme l'a déclaré le journaliste et collaborateur de Radio MARCA Gerard Romero sur sa chaîne Twitch, Agüero annoncera sa retraite lors d'une conférence de presse prévue la semaine prochaine.

Un coup dur pour le Barça

Aguero n'a joué que cinq matchs avec les Blaugrana et a réussi à trouver le fond du filet une fois, lors du Clasico contre le Real Madrid au Camp Nou (1-2). Au total, il a joué 165 minutes pour Barcelone en Liga et en Ligue des Champions avant de quitter le terrain contre Alaves en raison d'une gêne au niveau de la poitrine. C'est un véritable coup dur pour le joueur, mais aussi pour le Barça, qui avait déjà perdu Lionel Messi l'été dernier, au profit du PSG.