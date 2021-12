FC Barcelone : Agüero devrait annoncer sa retraite

🔴 ÚLTIMA HORA El Kun Agüero anunciará este miércoles que se retira https://t.co/jcXFEnoMzM

— El Periódico (@elperiodico) December 13, 2021

La fin de l'histoire semble désormais proche pour Sergio Agüero. Arrivé cet été au sein du FC Barcelone après un passage de 10 ans à Manchester City, l'attaquant devrait annoncer sa retraite ce mercredi, en raison de problèmes cardiaques, lui qui n'a pu jouer que 5 rencontres avec le club catalan lors de cet exercice 2021-2022. Le 30 octobre dernier, lors du match de Liga disputé au Camp Nou entre le Barça et le Deportivo Alavés (1-1), le natif de Buenos Aires avait dû quitter le terrain après avoir eu une douleur à la poitrine.. Le 12 novembre dernier, il avait dû prendre la parole après des rumeurs sur une possible retraite. Via son compte Twitter, l'attaquant s'était montré plutôt optimiste. "Je tiens à vous dire que je suis les instructions des médecins du club, que j'effectue des tests et des traitements et que je verrai comment je progresse d'ici 90 jours. Toujours positif", disait-il à l'époque. Meilleur réalisateur de l'histoire de Manchester City avec un total de 260 buts en 390 matchs, Agüero a aussi su se distinguer sous le maillot de l'Argentine, parvenant à atteindre la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil - défaite face à l'Allemagne - et à remporter la Copa America, l'été dernier contre la Seleção.