FC Barcelone : Agüero absent durant plusieurs mois

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]

Un début de saison raté avec le Barça pour cause de blessure

Samedi face au Deportivo Alavés (1-1), Sergio Agüero a été remplacé en raison d'un malaise thoracique lors de la rencontre. Sous les acclamations du Camp Nou, l'Argentin a quitté la pelouse et a vu Philippe Coutinho prendre sa place, lors de la 41ème minute du match. Encore hospitalisé après des douleurs à la poitrine ce lundi, le joueur va manquer au Barça. En effet, le FC Barcelone a donné des nouvelles au sujet de l'ancien attaquant de Manchester City, qui devra observer un repos forcé plutôt long.. Il a subi des examens cardiologiques à l'hôpital dans la soirée après la rencontre", peut-on lire sur le site officiel du FC Barcelone.Arrivé libre lors du dernier mercato estival, après la fin de son contrat à Manchester City, le joueur a commencé de la façon la plus difficile son aventure avec le Barça. Venu afin, notamment, de jouer aux côtés de Lionel Messi, Agüero a vu son compatriote prendre la direction du PSG, à son grand regret. "", a-t-il expliqué auprès de Rac 1, en septembre dernier. Plus que le départ de Messi, c'est sur le plan physique que l'attaquant a peiné. En raison d'une déchirure d'un tendon à l'intérieur du mollet, il a manqué le début de saison du FC Barcelone. Le vainqueur de la Copa America 2021 n'a disputé que 4 matchs de Liga dans cet exercice 2021-2022 et a marqué un seul but, lors du Clasico perdu face au Real Madrid, le 24 octobre dernier (1-2).Ce mardi, le club catalan se déplacera sur la pelouse du Dynamo Kiev à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures).