FC Barcelone : Accord de sponsoring entre le club et Spotify

Près de 70 millions d'euros par an ?



Accord signé entre le Barça et @Spotify afin d'unir le football et la musique comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant 🏟

Toutes les infos 👇https://t.co/CvK3JkO67y

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 15, 2022

C'était attendu et ce mardi soir, l'accord de sponsoring entre le FC Barcelone et Spotify est devenu officiel.. Spotify sera aussi le sponsor des maillots d'entraînement pour les deux équipes à partir de la saison 2022/23, pour trois saisons", a indiqué le club catalan, dans un communiqué publié sur son site officiel. En juillet prochain, le Camp Nou prendra le nom de Spotify Camp Nou.Approuvé et signé par le le conseil d'administration de l'actuel troisième de Liga, l'accord est "soumis à la ratification de l'assemblée extraordinaire des membres de l'entreprise qui aura lieu le 3 avril en visioconférence", précise le club catalan.. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est montré satisfait de l'opération sur le site officiel du Barça. "Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer une alliance pionnière comme celle-ci avec une entité de référence mondiale comme Spotify. Cette union nous permettra de continuer à rapprocher le club de ses supporters et les fera se sentir encore plus comme partie intégrante de la famille du Barça à travers des expériences uniques, qui nous permettront d'allier divertissement et football, en touchant en même temps un plus grand nombre de personnes à travers le monde", a-t-il déclaré.Puis de poursuivre :