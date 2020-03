La Serie A y pense fortement, le Barça va bientôt la mettre en place. Selon la presse catalane, le club Blaugrana a proposé à ses joueurs une baisse de leurs salaires. Et ces derniers auraient accepté. Les capitaines du Barça, (Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Gerard Piqué) en auraient convenu avec le président du club, Josep Maria Bartomeu. Et selon SPORT, tout ce beau monde monde serait parvenu à un accord de principe.

Une baisse qui concerne uniquement l'équipe première



Un accord établi sur une base de baisse temporaire des émoluments des joueurs. Les salaires représentent plus de la moitié (53 %) du budget de fonctionnement du club espagnol. Cette baisse va donc grandement soulager le Barça. Le chômage partiel est donc évité, même si SPORT ne précise pas le pourcentage de baisse qui va s'appliquer. Une baisse qui ne s'appliquera pas chez les jeunes, ni les féminines comme l'indique le journal. Les autres sections (basket, hand, futsal et roller hockey) ne sont pas impliquées dans cette mesure.