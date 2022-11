Au Barça, un certain nombre de candidats ont émergé pour remplacer Sergio Busquets, qui est en fin de contrat cet été, mais qui a également baissé en termes de performances cette saison par rapport à la précédente. L'une de ces options est le milieu de Chelsea, Jorginho, qui est également en fin de contrat l'été prochain et qui serait donc une option plus abordable pour un club qui essaie de limiter ses coûts. Selon Sport, le FC Barcelone est déjà en négociations avec l'Italo-Brésilien.

Le Barça discute avec Jorginho

Barcelone pourrait le signer gratuitement pour la saison 2023-24, plutôt que d'accélérer son transfert pour janvier. Les dirigeants catalans veulent cependant l'enregistrer en janvier, alors qu'ils sont encore dans les limites salariales de la Liga, car ils supposent qu'ils ne le seront pas en été.