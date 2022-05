L'Espagnol a clôturé la saison en affirmant très clairement qu'il veut réussir au Camp Nou. Malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait pu être la cible d'autres équipes, comme le PSG, l'international espagnol a été clair et catégorique. Lors d'une interview accordée à Canal+, Fati a répondu aux affirmations selon lesquelles les champions de Ligue 1 sont désireux de l'engager cet été.

Fati répond au PSG

"Le PSG est-il intéressé par ma signature ? Je ne sais vraiment pas. Ce sont des choses dont s'occupent mon agent et mes parents", a déclaré Fati. "Dès le début, j'ai dit à mon agent et à mon père quel était mon objectif, qui était de rester au club. Dans ma tête, c'est clair, oui, j'espère pouvoir faire toute ma carrière ici." Fati s'entraînera avec l'équipe nationale espagnole lundi après avoir enduré deux années difficiles avec de graves blessures.



Bien que cela soit maintenant loin, Fati n'oublie pas le moment où on lui a proposé d'hériter du maillot numéro 10 de Lionel Messi. "Le club m'a appelé et m'a dit la proposition qu'ils avaient, qu'ils voulaient me donner ce numéro. Le club m'a dit que les capitaines l'avaient accepté et pour moi c'est un honneur", a-t-il déclaré. "Si vous êtes au Barça, vous devez être prêt à tout. Leo [Messi] a beaucoup donné au Barca et le voir dans un autre club, personne n'aime ça. J'espère que tout se passera bien pour lui".