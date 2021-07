Prêté par le Real Madrid au Bayern Munich, puis vendu à Everton car indésirable aux yeux de l'entraîneur merengue de l'époque, Zinedine Zidane, James Rodriguez ne sait plus où il en est désormais. Avec le retour de Carlo Ancelotti en Espagne et l'arrivée de Rafael Benitez à Everton, l'ancien Monégasque a évoqué son futur sur Twitch.

"C'est compliqué"

« On me demande souvent où je vais jouer. Je ne sais pas, la vérité est une question très compliquée. Nous verrons ce qui se passe. Je ne veux pas dire oui ou non, parce que je ne sais pas. Je m'entraîne bien et durement. Je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football comme dans la vie, nous ne savons rien. » Un retour au Real Madrid n'est cependant pas d'actualité : « Non, je ne pense pas. C'est un cycle fermé et ça ne se reproduira pas. »

