Et si le Barça faisait la remontada en Liga ?

Une claque, pour un déclic ? Depuis la démonstration du PSG, vainqueur 4-1 au Camp Nou en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le Barça semble quasiment inarrêtable. Mais c’est en réalité depuis le début de l’année que le club catalan enchaîne les bons résultats. En Liga en tout cas. Car avant la désillusion parisienne, il y avait eu des alertes les semaines précédentes, contre Bilbao en finale de la Supercoupe d’Espagne (2-3, a.p.) et à Séville lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi (2-0). En revanche, pour ce qui est du championnat, les chiffres sont impressionnants : 37 points sur 39 possibles en 2021 !



Les hommes de Ronald Koeman ont concédé un seul match nul, contre Cadiz (1-1), juste après la claque face aux Parisiens. Face à qui ils ont bien failli prendre leur revanche au retour, mais ont dû se contenter d’un score de parité qui ne reflétait pas leur domination au Parc des Princes (1-1). Ils ont toutefois bien réussi une remontada, contre Séville (3-0, a.p.), pour atteindre la finale de la Coupe du Roi. Également auteurs d’un carton retentissant sur la pelouse de la Real Sociedad avant la trêve internationale (1-6), Lionel Messi et ses coéquipiers ont réalisé plusieurs autres gros scores, comme lors de la précédente journée face à Huesca (4-1). Et le sextuple Ballon d’Or n’y est évidemment pas pour rien.





Depuis le début de l’année, l’Argentin a ainsi inscrit 19 buts toutes compétitions confondues ! Et pas que des simples… Actuel pichichi de la Liga avec 23 réalisations, Messi est donc dans une forme resplendissante, et certains de ses coéquipiers sont aussi montés en puissance, à l’image du duo tricolore Griezmann-Dembélé, alors que d’autres s’affirment de plus en plus, comme les jeunes Pedri (18 ans) et Dest (20 ans). Malgré les blessures, Koeman, très contesté lors de la première partie de saison, a réussi à redresser la barre, et il a été conforté par le nouveau président, Joan Laporta, de retour à la tête d’un club qu’il a déjà dirigé de 2003 à 2010.

Un Clasico dès le 10 avril



Un nouveau patron à qui Koeman aurait demandé plusieurs renforts à l’intersaison, notamment ses compatriotes néerlandais Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, libres en juin et avec qui un accord serait déjà trouvé, selon la presse catalane. En attendant, c’est avec l’effectif actuel que le Barça va devoir terminer la saison, et le titre de champion n’est désormais plus un rêve fou. Après avoir caracolé en tête pendant plusieurs mois, l’Atlético a ralenti la cadence, et n’a remporté que quatre de ses neuf derniers matchs de Liga. Et à dix journées de la fin, les Colchoneros n’ont que quatre points d’avance sur le FC Barcelone, et six sur le Rea Madrid.



"Ça va être une lutte difficile pour le titre jusqu’à la fin de saison", prévoit Koeman. Le Clasico prévu le 10 avril (à suivre sur beIN SPORTS) à Madrid vaudra ainsi très cher, tout comme la réception de l’Atlético par le Barça, un mois plus tard lors de la 35e journée, alors que les deux clubs de la capitale ne s’affronteront plus. Si le Barça n’est pas champion, il va néanmoins animer cette passionnante fin de saison, qui lui permettrait d’oublier cette élimination prématurée en Ligue des champions…

Koeman : "Une lutte difficile jusqu'à la fin"