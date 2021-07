Et maintenant, Lionel Messi doit s'occuper de son avenir

Depuis plusieurs mois, il était acquis que l'été de Lionel Messi allait être rythmé par deux événements : la Copa America et le marché des transferts. L'épreuve continentale remportée avec l'Argentine, l'attaquant va maintenant pouvoir se concentrer sur la direction qu'il veut donner à sa carrière. Un an après avoir voulu quitter le FC Barcelone, la Pulga n'est plus liée à son club de toujours malgré une relation qui s'est réchauffée avec l'institution blaugrana.

Si la victoire en Coupe du Roi et l'élection de Joan Laporta à la présidence du club catalan semblent avoir convaincu le capitaine barcelonais qu'il avait encore un avenir au Camp Nou, aucun accord n'a encore été trouvé entre les différentes parties. Et d'autres clubs pourraient en profiter pour convaincre le natif de Rosario.

Joan Laporta est serein

Le Barça n'a plus d'excuse

Avec les arrivées de Memphis Depay, Emerson, Eric Garcia et Sergio Agüero, le Barça a prouvé qu'il a de l'ambition. Le projet sportif mis en place par Ronald Koeman peut convenir à Lionel Messi. Mais désormais, les interrogations de l'entourage du joueur de 34 ans ne se situent plus sur le terrain. C'est financièrement que les différentes parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Si Joan Laporta s'est montré rassurant ce lundi dans des propos rapportés par Marca, le Barça n'est pas dans une position favorable. "Les négociations avancent de manière adéquate" a expliqué le président du Barça. Mais elles vont devoir s'accélérer pour ne pas mettre son équipe dans l'embarras à l'approche de la reprise du championnat.



Ronald Koeman espère y voir plus clair très rapidement mais pour l'instant, l'idée des dirigeants catalans serait surtout de dégraisser pour avoir les fonds nécessaires à la prolongation du contrat de Lionel Messi. D'après Marca, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Carlos Alena, Clément Lenglet voir Antoine Griezmann pourraient être vendus pour garder Lionel Messi et reconstruire une équipe autour de lui. Mais dans un mercato pour le moment très calme, aucun de ces mouvements n'a eu lieu.

Et si l'impatience commence à grandir, l'excuse de joueurs occupés à la Copa America ou à l'Euro ne tiendra bientôt plus. Le capitaine barcelonais pourrait alors rapidement allé au plus offrant. Cet été, Lionel Messi n'a plus que son avenir à gérer alors que Barcelone a quelques problèmes à régler avant pour espérer le garder. Pour l'Argentin, les semaines à venir s'annoncent aussi riches en suspense que la Copa America.

