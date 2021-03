Et le joueur le plus cher du Real Madrid est...

Et le joueur le plus cher du Real Madrid n'est autre que... Vinicius Jr. Le prix de l'ancien ailier du Flamengo se classe au quinzième rang du rapport du CIES des joueurs les plus chers au monde. L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford est le footballeur avec la valeur marchande la plus élevée de la planète foot. Selon l'étude, sa valeur représente 14,8% de l'ensemble de l'équipe de Premier League. Erling Haaland a la même valeur que Rashford, comprise entre 150 et 200 millions d'euros, bien que celle de l'attaquant du Borussia Dortmund représente 21,5% de l'équipe de Bundesliga.

Le joueur le plus cher de la Liga ne joue ni au Real, ni au Barça

João Félix, avec un prix estimé entre 120 et 150 millions d'euros, est à la troisième place du classement mondial et est le footballeur le plus précieux de la Liga. Le prix de l'attaquant portugais représente 17,9% de la valeur de l'ensemble de l'équipe de l'Atlético. Frenkie de Jong, pour sa part, est le deuxième joueur le plus onéreux de l'élite espagnole, avec une fourchette de prix comprise entre 90 et 120 millions d'euros. La valeur du milieu de terrain néerlandais représente 11,8% de l'effectif du Barça.