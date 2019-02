Et Bale fait la tête...

Gareth Bale aurait pu être le héros du soir pour le Real Madrid. Le Gallois a transformé le penalty obtenu par Casemiro, le deuxième accordé aux Merengue dimanche, pour donner la victoire à son équipe sur la pelouse de Levante (1-2) au terme d'une prestation laborieuse. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est sa réaction après le but. Après un geste du bras, l'ancien joueur de Tottenham, le visage fermé, a repoussé sans ménagement Lucas Vazquez, qui voulait célébrer ce but avec lui. Si Bale a ensuite tapé dans la main de certains de ses partenaires, notamment Luka Modric, le mal était fait et le malaise palpable.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur le plus cher du monde est dans une période difficile au Real Madrid. S'il était titulaire en Ligue des champions contre l'Ajax, Bale est le plus souvent remplaçant: depuis son retour de blessure fin janvier, il a débuté 7 matches sur 9 sur le banc. Santiago Solari lui préfère notamment le prodige Vinicius Jr qui dégage, et c'est peu dire, nettement plus de fraîcheur et de joie de jouer que le gaucher taciturne.

Mais selon la Cadena Ser, il y a une autre raison au mal-être de Bale. Le Gallois n'aurait pas digéré les propos récemment tenus par certains de ses coéquipiers, notamment Marcelo et Thibaut Courtois, après un dîner d'équipe que l'ancien Spur avait choisi de snober parce qu'il ne voulait pas se coucher tard (il était le seul absent, avec Toni Kroos). Le gardien belge avait révélé que le surnom de Bale était "le golfeur", en raison de sa passion pour la petite balle blanche, tandis que le latéral brésilien avait confié que son coéquipier s'exprimait uniquement en anglais, ou avec des gestes. Alors qu'il est arrivé au club en 2013, Bale ne semble pas très bien intégré dans le vestiaire du Real.

