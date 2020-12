Est-ce l'année de l'Atlético ?

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

💥 L’Atlético Madrid remporte le choc contre la Real Sociedad !

👊👊 Une victoire 2-0 grâce à Llorente et Hermoso !

👑 Les Colchoneros sont leaders !https://t.co/ZIda4K3jpL

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2020



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👑 L’Atlético Madrid est le nouveau leader en Espagne !

⚡ Une grosse victoire 3-1 contre Elche !

💥💥 Luis Suarez régale avec un doublé, Diego Costa marque aussi !https://t.co/84g4zxDymo

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2020

Pour Benjamin Da Silva, le constat est clair : "L'Atlético est favori pour le titre." La défaite concédée face au Real Madrid a peut-être seulement prolongé un peu le suspense. Alors que les Rojiblancos gardent virtuellement six points d'avance sur leurs voisins, puisqu'ils ont encore deux matchs en retard à rattraper, ils auraient ainsi pu en compter douze en cas de succès lors du derby, il y a un peu plus de deux semaines (2-0 pour le Real, le 12 décembre)... "Ils ne se loupent pas sur les petits matchs, contrairement au Real, poursuit notre spécialiste de la Liga. Pour moi, ils ont aussi le meilleur effectif, titulaires comme remplaçants. C'est hyper impressionnant, ils sont forts sur des secteurs importants."Jan Oblak dans le but, José Maria Gimenez et Stefan Savic derrière, Koke et Saul au milieu, Joao Félix, Yannick Ferreira Carrasco, Angel Correa et même Marcos Llorente devant : "Lui, c'est la révélation. Il était complètement inutilisé en milieu défensif au Real Madrid, le voilà milieu offensif ou même deuxième voire troisième attaquant..." Diego Simeone parvient à tirer la quintessence d'un effectif qui se connaît par coeur et évolue peu, au fur et à mesure des années. Un cocon parfaitement géré qui permet même à un Thomas Lemar de renaître de ses cendres... "Contrairement au Barça ou au Real, l'Atlético me semble toujours sur une pente ascendante", précise encore Benjamin Da Silva.Et puis, bien sûr, il y a le cadeau Luis Suarez tombé du ciel, une version (très ?) améliorée d'Alvaro Morata - parti depuis à la Juventus. "Il te donne 25 buts par saison et il a le jeu pour cette équipe. Il se complète avec Joao Félix, qui a compris beaucoup de choses et peut ainsi jouer plus libéré, comme un meneur de jeu." Diego Simeone a aussi su se remettre en question : "La qualité du jeu de l'Atlético a évolué, c'était hyper ennuyeux et désormais, les attaquants sont plus mis en valeur. Il y a un an, juste avant d'éliminer Liverpool en Ligue des Champions, ça allait très mal et il a su s'adapter un peu plus aux caractéristiques de son équipe." Le départ de Diego Costa est même devenu une péripétie dans l'histoire de cette saison, ultime preuve de ce spectaculaire changement de dimension de l'Atlético.Constamment sur le podium final depuis 2013, les Colchoneros n'avait jamais été premiers après treize journées lors des dix dernières années (malgré deux matchs de retard cette saison, donc). En revanche, les hommes de Diego Simeone comptaient deux points de plus en 2012 et 2013, preuve aussi de l'affaiblissement du Real et surtout du Barça. Ils avaient alors terminé troisièmes, puis champions.