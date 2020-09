Espagne: Silva, Odegaard, Pjanic... Cinq recrues à suivre cette saison

Miralem Pjanic

Soixante millions d'euros et l'un des transferts les plus onéreux de ce mercato d'été 2020 perturbé par la pandémie de Covid-19: l'international bosnien Miralem Pjanic (30 ans, 92 sélections) arrive à Barcelone en provenance de la Juventus Turin, après un échange qui a vu le milieu de terrain brésilien Arthur faire le chemin inverse. Avec Sergio Busquets et le talentueux Frenkie de Jong, Pjanic, testé positif au coronavirus en août, aura la charge de solidifier le milieu de terrain catalan, chose qu'Arthur n'a jamais réussi à faire au Barça.

Sous les ordres du nouvel entraîneur Ronald Koeman, particulièrement porté vers l'offensive et la conservation du ballon, l'ex-Lyonnais devrait contribuer à rebâtir l'édifice Barça, tombé en ruines après une saison 2019-2020 catastrophique.

Ivan Rakitic

Le retour de l'enfant prodige. Après six années fastes au Barça, où il aura notamment remporté une Ligue des champions (2015), quatre Championnats d'Espagne (2015, 2016, 2018, 2019) et quatre Coupes du Roi (2015, 2016, 2017, 2018), l'international croate Ivan Rakitic (32 ans, 106 sél. et 15 buts en sélection), n'entrait plus dans les plans de Ronald Koeman, d'après la presse. Pour un prix dérisoire (1,5 M EUR + 9 en bonus), le vice-champion du monde 2018 a donc décidé de revenir vers le club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe, le Séville FC, avec qui il avait remporté la Ligue Europa 2014 et qu'il avait quitté dans la foulée pour partir en Catalogne.

Avec Suso (option d'achat activée après le prêt de l'AC Milan) et Oscar Rodriguez (en provenance du Real Madrid), Rakitic est la troisième recrue estivale du coach Julen Lopetegui, qui réussit enfin sur le banc d'un grand d'Europe, avec une C3 remportée en août. Le Croate devra désormais aider le club andalou à passer le cap des poules en C1.

David Silva

Débarqué de Manchester City, l'ex-international espagnol David Silva (34 ans, 125 sél.) revient en Espagne après un détour réussi de 10 ans en Angleterre. A la Real Sociedad, où il a signé pour deux ans libre de tout contrat, son rôle sera d'accompagner l'équipe basque vers ses objectifs européens et de remplacer le métronome Martin Odegaard, retourné au Real Madrid.

Martin Odegaard

Maître à jouer de la Real Sociedad la saison passée, le prodige norvégien Martin Odegaard a été rappelé par Zinédine Zidane pour intégrer l'équipe première du Real Madrid pour la première fois, cinq ans après avoir rejoint le club, à 16 ans.La tâche sera difficile pour l'international norvégien (21 ans, 22 sél.), qui devra faire son trou au sein du solide milieu de terrain madrilène, entre les stars Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro et autres Fede Valverde.

Le coup franc magistral signé Odegaard :

Takefusa Kubo

Après avoir fait des merveilles dans les rangs du malheureux relégué Majorque la saison dernière, la pépite japonaise du Real Madrid Takefusa Kubo (19 ans), a été cette fois prêtée à Villarreal par les Merengues, pour qu'il accumule du temps de jeu avant de rallier la capitale.Sous les ordres du nouveau coach du "Sous-marin jaune", le Basque et ex-entraîneur du PSG Unai Emery, cet ailier droit japonais aura l'occasion d'évoluer sous les ordres d'un technicien reconnu et de progresser dans une équipe qui jouera les places européennes, entre les gros calibres Gerard Moreno, Paco Alcacer ou Pau Torres. Sa bataille pour une place de titulaire avec Samu Chukwueze (21 ans) sur l'aile droite sera intéressante à suivre.