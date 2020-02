Lionel Messi pourrait avoir droit à un jour de congé lors du match de Barcelone contre Eibar samedi au Camp Nou. Mais l'entraîneur de l'équipe basque Jose Mendilibar a souligné que l'Argentin sait se reposer pendant les matchs, dans des propos très crus. Les Blaugrana joueront contre Naples en Ligue des champions mardi, avant d'affronter le Real Madrid à Santiago Bernabeu dimanche prochain. "Je ne pense pas que [Messi] sera au repos", a déclaré Mendilibar lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Ce salaud se repose pendant le match, Il sait quand il doit participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à regarder depuis les tribunes.", a ainsi confié le coach d'Eibar en conférence de presse.

"Ce salaud de Messi se repose pendant les matchs"

Mendilibar a ensuite raconté une anecdote datant de l'époque où il entraînait Osasuna, revenant sur un match au Camp Nou, où Messi avait commencé la rencontre sur le banc en raison d'une maladie : "Une fois, avec Osasuna, nous sommes allés jouer un match de Copa del Rey [au Camp Nou]. Le matin du match, [Messi] avait été écarté, car il avait un problème d'estomac et avait de la fièvre. Après avoir mangé, il a été rappelé, il était sur le banc. Nous perdions 2-0 et soudain je le vois s'échauffer. Il est venu, a marqué deux buts et nous avons perdu 4-0", s'est douloureusement souvenu le tacticien espagnol.