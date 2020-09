Espagne : Le Barça renoue avec la victoire

A Barcelone, l'ère Koeman a débuté avec une victoire en amical sur une équipe de troisième division espagnole. Ce samedi après-midi, le Barça a lancé sa saison 2020-2021 en battant le Gimnastic Tarragone (3-1). Un succès qui fait du bien et évacue le traumatisme subi lors du dernier match joué, le quart de finale de Ligue des Champions perdu contre le Bayern Munich (2-8). Pour cette rencontre de reprise, le vice-champion d'Espagne était privé de plusieurs titulaires : Marc-André ter Stegen, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou Luis Suarez. Mais cela n'a pas empêché une équipe où Lionel Messi était titulaire malgré son été agité de s'imposer. Les Français ont notamment été à la fête.

Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont marqué

Le club catalan a rapidement pris les devants grâce à ses attaquants français. Dès la cinquième minute de jeu, Ousmane Dembélé a fait trembler les filets. L'ancien joueur de Rennes et du Borussia Dortmund a été plus vif que les défenseurs du Nastic pour tromper Wilfred. Moins de dix minutes plus tard, c'est Antoine Griezmann qui a pris le meilleur sur le portier espagnol. Il a transformé un pénalty obtenu par Gerard Piqué. Les partenaires d'un Clément Lenglet titulaire auraient alors pu s'imposer largement mais le club de Segunda B a réduit l'écart grâce à Javi Bonilla à la demi-heure de jeu.

Du sang-neuf au Barça

En seconde période, avec un onze complètement renouvelé, le Barça a creusé l'écart grâce à un nouveau pénalty cette fois transformé par Philippe Coutinho. Le score aurait pu être encore plus lourd mais pour sa première apparition avec l'équipe première du club catalan, l'Américain Konrad de la Fuente a marqué un but finalement refusé. Il n'a pas été le seul joueur à faire ses premiers pas sous la tunique blaugrana. Achetés cet été, Pedri, Trincao sont aussi entrés en jeu. Comme Ronald Koeman, ils auront l'occasion de prendre un peu plus leurs marques lors d'un nouvel amical prévu ce mercredi contre Gérone.