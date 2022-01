La moisson ne fait que commencer et les sommets européens sont encore loin. Mais le Real Madrid de Carlo Ancelotti avance dans sa saison en bombant le torse. Cette équipe a des circuits, un mode opératoire et des hommes forts qui en font une machine bien huilée. Faire tomber Bilbao n'est jamais chose aisée. Elle est parvenue à le faire en rendant une copie globalement maîtrisée afin de s'adjuger la Supercoupe d'Espagne, quelques jours après avoir sorti son rival barcelonais. Le contrat est rempli. Avec mention.

Le Real n'a pas tremblé

On attendait évidemment un grand Karim Benzema. On n'a pas été déçu. Une fois de plus. À la table des grands hommes, l'ancien lyonnais a son rond de serviette. Il est bien le facteur X de ce onze équilibré, le joueur qui allume la lumière et imprime le tempo. D'une justesse encore exceptionnelle, l'avant-centre des Bleus a encore inscrit son nom au tableau des buteurs en obtenant un penalty qu'il a transformé avec facilité (51e). On approchait l'heure de jeu et ce but - celui du break - découlait d'une logique implacable tant le Real avait survolé les débats.



Car avant cela, la bande à Ancelotti avait déjà trouvé la faille grâce à un autre dinosaure, Luka Modric, dont la frappe enroulée à mi-distance est venue caresser le petit filet pour l'ouverture du score (1-0, 37e). Les Merengue avaient multiplié les vagues, surtout. Parce qu'il marche sur l'eau, tout juste pouvait-on relever un petit manque de réussite de Benzema sur une grosse opportunité au quart d'heure de jeu (17e), tandis que Casemiro avait buté à deux reprises sur Simon (27e, 28e). Il fallait bien une note noire pour les Madrilènes : elle est survenue en fin de match, lorsque Militao a laissé ses coéquipiers à dix tout en concédant un penalty, mais Courtois a eu la main ferme pour le sortir, histoire de parachever une soirée réussie. Du travail bien fait. Le Real place un nouveau trophée dans sa vitrine bien garnie.