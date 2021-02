L'ancien espoir du football espagnol a trouvé un club. Ex joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Jesé était libre comme l'air depuis décembre dernier et son départ à l'amiable du club parisien. Le joueur a trouvé un nouveau challenge du côté de Las Palmas, club de sa ville natale. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en cours.



Jesé a déjà joué avec les Pio-pio puisqu'il avait été prêté par le PSG en 2017. La formation entraînée par Pepe Mel est actuellement pensionnaire de la Liga Adelante (deuxième division espagnole) au sein de laquelle elle est classée à une modeste dixième place.





Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas.

➡️ https://t.co/158fsbGDVy pic.twitter.com/GwzRhQTXVZ



— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021