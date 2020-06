Espagne (J32) : Le Real Madrid bat l'Espanyol et reprend la tête

[⚽ VIDÉO BUT] 🇪🇸

🇫🇷 Quelle inspiration géniale de Karim Benzema !

😍 Esseulé, KB9 réalise une talonnade de grande classe vers l'axe qui mystifie la défense de l'Espanyol

🎯 Casemiro reprend et concrétise d'une frappe puissante !https://t.co/9HSaixdcQq

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2020

Le Real Madrid voulait profiter du nul du Barça à Vigo samedi soir pour prendre deux points d'avance sur son grand rival. Le club madrilène se rendait sur le pré de l'Espanyol, lanterne rouge de la Liga, mais qui a donné du fil à retordre aux hommes de Zinédine Zidane. Comme souvent cette saison,Sur un long ballon aérien signé Marcelo, une déviation fait parvenir le ballon à Benzema. Ce dernier le contrôlait et profitait du marquage serré dont il faisait l'objet pour réaliser une talonnade qui passait entre les jambes d'Espinosa en direction deLe tout à quelques secondes du repos. Benzema sortait le Real de l'ornière, car jusqu'alors, les Merengue avaient eu beaucoup de mal à trouver l'inspiration dans les trente derniers mètres adverses, même si Eden Hazard avait sollicité l'ancien Madrilène Diego Lopez quelques instants avant le coup de génie de 'Kb9'.Le Real n'était pas éblouissant dans le jeu et s'en remettait aux inspirations de ses stars, comme cette reprise de volée compliquée, mais cadrée par Benzema en début de seconde période, qui était repoussée par Diego Lopez. Pragmatique, Madrid continuait sa domination méthodique, mais ne trouvait pas l'étincelle qui allait lui permettre de s'échapper. L'Espanyol profitait de la moindre opportunité et un coup franc de Raul de Tomas, passé par le Real lui aussi, allait obliger Courtois à boxer des poings (65eme). L'Espanyol insistera en fin de rencontre, mais malgré quelques situations chaudes, le Real allait tenir le coup.