En Espagne, Samuel Eto'o et Lionel Messi n'ont plus comme seul point commun d'avoir évolué au FC Barcelone. Les deux hommes ont chacun été condamnés par la justice. Ce lundi, l'ancien attaquant camerounais a admis la fraude fiscale dont il était accusé et a donc écopé de vingt-deux mois de prison, ainsi que d'une amende globale de 1 810 310 euros. Il y a cinq ans, Lionel Messi avait connu le même sort.



Concernant l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, c'est donc une lourde peine, mais tout comme Messi, et du fait que son casier judiciaire soit vierge, il ne sera pas incarcéré. Devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Barcelone, Eto'o a fait une déclaration rapportée par Mundo Deportivo : "Je reconnais les faits et je vais payer, mais que l'on sache que je n'étais qu'un enfant à l'époque et que j'ai toujours fait ce que mon père me demandait de faire."

Son représentant aussi épinglé



Il parlait ici de José Maria Mesalles, son ancien représentant qu'il a défini comme "un second père", et qui a lui aussi été condamné (un an de prison et une amende de 905 155 euros). Les faits pour lesquels Samuel Eto'o a été condamné remontent à une période comprise entre 2006 et 2009 et durant laquelle il a touché des revenus importants (3 872 621 euros) liés à ses droits d'image cédés au FC Barcelone et à la marque Puma. Des revenus qui n'avaient pas été déclarés au Trésor Public espagnol.