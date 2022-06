Ernesto Valverde revient (encore) sur le banc de Bilbao

Il est l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs dans l'histoire du club et il revient pour ce qui sera son troisième mandat. Il sera présenté ce soir à San Mames. Valverde a permis à l'Athletic d'accéder à l'Europe lors de cinq de ses six saisons à la tête des Leones, dont une en Ligue des Champions. Il est l'entraîneur de l'Athletic qui a pris en charge le plus grand nombre de matches européens dans l'histoire du club, soit 42. Il a également brisé une sécheresse de trophée de 31 ans en menant l'Athletic à la gloire en Supercopa de Espana en 2015.

Le dernier poste de Valverde était à Barcelone, qu'il a entraîné entre 2017 et 2020. Il a remporté quatre trophées pendant son séjour au Camp Nou - deux fois la Liga, ainsi que la Copa del Rey et la Supercopa de Espana. L'homme de 58 ans a également dirigé l'Espanyol, l'Olympiacos, Villarreal et Valence.