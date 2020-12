Entre Zidane et Courtois, ça ne passait pas !

Cela fait deux ans que Thibaut Courtois porte la tunique du Real Madrid, mais le gardien belge a mis du temps à prendre ses marques au sein du club le plus titré d'Europe. Après avoir avoué qu'il avait été frustré par l'aura de Keylor Navas, le gardien de la Belgique a aussi concédé que sa relation avec Zinédine Zidane n'était pas au beau fixe durant sa première année au Real.

Courtois a eu une discussion avec Zidane





"Notre relation était peut-être un peu distante, au début, a expliqué Courtois dans des propos accordés à Sporza. Sans doute aussi parce que je n'avais pas de lien particulier avec lui, contrairement à d'autres joueurs. Il s'en est rendu compte par lui-même et nous avons eu une bonne conversation lors de l'été 2019. Depuis lors, notre relation a évolué et elle est très bonne maintenant. C'est une personne très calme, très motivante, mais aussi très directe. Il dit les choses et aime être au plus près des gens. Parfois, il vous prend à part après l'entraînement pour vous demander comment vous allez. Je n'ai vu ça avec aucun autre entraîneur".