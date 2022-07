Enfin un point de chute pour Braithwaite

Martin Braithwaite n'a pas été retenu pour la tournée d'avant-saison du FC Barcelone aux États-Unis, tout comme Oscar Mingueza, Riqui Puig, Neto et Samuel Umtiti, et a été prié de trouver un nouveau club. Xavi Hernandez n'a pas de place pour l'international danois dans son effectif pour la prochaine saison. Braithwaite, 31 ans, a rejoint le FC Barcelone en provenance de Leganes en 2020. International danois aux 60 sélections et aux 10 buts en sélection, il a contribué à 10 buts et 5 passes décisives au cours des 57 matchs qu'il a disputés sous le maillot barcelonais en deux saisons et demie.

Manque de temps de jeu pour Braithwaite

Mais les opportunités vont être difficiles à trouver pour lui la saison prochaine. Le FC Barcelone a beaucoup recruté sur le marché des transferts de l'été jusqu'à présent - il a fait venir Raphinha et Robert Lewandowski pour renforcer les postes d'attaquants. Une arrivée à l'Ajax semble être un bon plan pour l'ancien toulousain.