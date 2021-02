Eintracht Francfort : Et si Jovic restait ?

En situation d'échec au Real Madrid, Luka Jovic est revenu à son ancien club de l'Eintracht Francfort en prêt jusqu'à la fin de la saison et y empile les buts (quatre matches joués et trois buts marqués). Un retour tellement impressionnant que le club allemand envisage de rapatrier définitivement le buteur serbe. Le directeur sportif Fredi Bobic a ouvert la porte à cette éventualité. "Le rêve est toujours permis. Nous avons de bonnes relations avec le Real Madrid et nous sommes parvenus à un accord favorable (le prêt jusqu’en fin de saison) pour les deux parties.



Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer en été. Il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce moment", a-t-il asséné. Acheté pour plus de soixante millions d’euros par le Real Madrid, le Serbe a déçu sous les ordres de Zinedine Zidane et n’a jamais réussi à apporter une vraie concurrence à Karim Benzema.