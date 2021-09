Eduardo Camavinga passe à la vitesse supérieure

Eduardo Camavinga peut espérer faire ses premiers pas avec le maillot du Real Madrid dès ce dimanche. Moins de deux semaines après son départ de Rennes, il a été retenu dans le groupe merengue qui reçoit le Celta Vigo pour le compte de la quatrième journée de Liga. Mais pour que cette convocation se transforme en apparition, l'international français va devoir se faire une place dans le très dense milieu de terrain madrilène.



C'est le principal défi qui attend le joueur de 18 ans cette saison. Profiter de l'expertise de Carlo Ancelotti mais aussi de Toni Kroos, Luka Modric ou Casemiro pour apprendre, prouver et obtenir le temps de jeu nécessaire à sa progression. Malgré un transfert estimé à plus de 40 millions d'euros, le joueur formé au Stade Rennais a conscience qu'il va devoir se battre pour se faire une place dans le 4-3-3 de Carlo Ancelotti. « Je dois apprendre, montrer à l’entraîneur que je suis prêt, travailler dur et essayer d’avoir des minutes pour avoir du temps de jeu. Mon but c’est de grappiller du temps de jeu. (…) Je suis un jeune joueur, je suis là pour apprendre. Peut-être que j’aurais besoin d’un temps d’adaptation, on verra. Je me sens prêt », a confié le natif de Miconje en conférence de presse. Cette déclaration prouve que le Français connaît son statut et c'est un bon début.



Plus rien ne sera plus jamais pareil pour le milieu de terrain. Il fait désormais partie de la Maison Blanche et va devoir assumer ce statut. Loin de la Bretagne où il a été formé, Eduardo Camavinga est attendu. Grâce à sa polyvalence, il devrait être en mesure de s'illustrer dans différents registres. Mais pour cela, il devra réussir à s'adapter à un environnement nouveau et à son premier club étranger. Pour relever ces défis, le joueur de 18 ans pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers français comme Karim Benzema ou Ferland Mendy. Des soutiens qui pourraient l'aider à gravir cette marche synonyme de nouveau cap dans sa carrière. Eduardo Camavinga n'a pas fini de surprendre et dès ce dimanche, il pourrait continuer d'impressionner en cas de première réussie en Liga.