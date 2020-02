Eden Hazard (Real Madrid) touché à la cheville

Le Real Madrid a connu samedi une soirée très compliquée du côté de Levante, avec une défaite enregistrée qui lui fait perdre la tête du championnat (0-1) à une semaine du Clasico contre le Barça. Un fâcheux faux-pas, mais qui ne constituait pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Les Merengue ont aussi enregistré la défection de leur vedette belge, Eden Hazard. Alors qu’il disputait son deuxième match après son retour à la compétition, ce dernier a eu le malheur de contracter une nouvelle blessure. Et celle-ci parait suffisamment grave pour l’immobiliser pendant un bon moment.

Zidane très inquiet pour Hazard

Titulaire pour la première fois depuis le mois de novembre dernier, Hazard a dû quitter le terrain à la 67eme minute. A sa sortie, il boitait bas et grimaçait. Une image qui n’augurait rien de bon, de même que sa discussion avec son coach Zinedine Zidane le long de la ligne de touche. Un coup important était redouté, et cela s’est vérifié au coup de sifflet final avec les propos tenus par le technicien français à la TV espagnole.

« Hazard a pris un coup à la cheville. Et c’est la même cheville dont il souffrait précédemment. Nous devons effectuer des examens, mais ça ne sont pas bon », a confié ZZ avec amertume. Si les tests confirment les premières impressions, le numéro 7 du Real risque malheureusement une autre période de repos forcé. En attendant, son équipe et son entraineur doivent d’ores et déjà se préparer à faire sans lui lors des deux matches importants qui se profilent : face à Manchester City mercredi en Ligue des Champions, et contre le Barça dimanche prochain en championnat.