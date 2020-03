Eden Hazard (Real Madrid) opéré avec succès

Pour sa première année au Real Madrid, Eden Hazard vit une saison très délicate. L'international belge a multiplié les pépins physiques et n'a pas pu enchaîner les matchs sur la durée pour mettre sa griffe sur l'animation offensive du Real Madrid depuis son recrutement l'été dernier. Un manque de compétition qui se reflète sur le plan statistique (un seul but et une passe décisive en Liga). Victime d'une fissure de la cheville droite, l'ancien Lillois a été opéré avec succès.





Hazard pourrait rejouer avant la fin de saison

Le Real Madrid a en effet indiqué ce jeudi soir dans un communiqué officiel que l'international belge avait été opéré été "opéré avec succès de sa fissure au pied droit et restera en observation avant de commencer la rééducation". L'opération s'est déroulée à Dallas (Texas). L'international belge devrait être éloigné des terrains durant deux mois. Cela signifie donc que sa saison n'est pas totalement terminée, et qu'il pourrait faire son retour à la compétition officielle pour les dernières échéances de cette saison 2019-20.