Eden Hazard inquiète encore le Real Madrid

L'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, a été renvoyé à Madrid pour passer des tests médicaux dans son club afin de déterminer la gravité de la blessure qu'il a contractée contre la France avec les Diables Rouges. La Fédération belge de football ne pense pas que la blessure soit grave, mais elle a jugé préférable de le dispenser du match pour la troisième place de la Ligue des nations contre l'Italie afin qu'il puisse recevoir le meilleur traitement possible le plus rapidement possible.

Le Real prudent pour Hazard

L'ailier a passé les premiers tests à Milan après la défaite contre la France et il semble qu'il ne s'agisse que d'une simple frayeur, mais avec ses antécédents, le Real Madrid et la Belgique préfèrent faire preuve de prudence. Le résultat le plus probable est que le Belge a un claquage musculaire, certainement rien n'a été cassé ou brisé. Le prochain match des Merengue aura lieu le mardi 19 octobre, puis le Clasico le mardi 24 octobre, une rencontre à laquelle Hazard n'a pas encore participé.