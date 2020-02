Eden Hazard dans le groupe du Real Madrid contre la Real Sociedad ?

Voilà 72 jours qu’Eden Hazard n’a plus joué avec le Real Madrid. C’était face au Paris Saint-Germain (2-2), le 26 novembre dernier, en Ligue des Champions. Mais celui qui a subi une microfissure à une cheville suite à un coup de Thomas Meunier tient le bon bout. De retour à l’entraînement le 30 janvier dernier, l’ancien de Chelsea figurera en effet dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad jeudi, en quart de finale de la Coupe du Roi (19h00), selon AS. Absent durant 14 rencontres - c’est-à-dire plus que ce qu’il a disputé depuis le début de saison (13) -, Hazard a manqué son premier Clasico, son premier derby madrilène au Bernabeu, ou encore la victoire en Supercoupe d’Espagne. Mais il revient dans une équipe qui a pris la tête de la Liga et qui est encore engagées dans toutes les compétitions. Notamment en Ligue des Champions, avec un huitième de finale aller à disputer contre Manchester City, le 26 février prochain, soit quatre jours avant le match retour face au Barça. Le Belge a raté des matchs cruciaux, mais en a encore beaucoup à vivre…