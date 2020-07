Eden Hazard analyse sa saison avec une grande franchise

Débarqué au Real Madrid pour 120 millions d'euros l'été dernier, Eden Hazard n'a inscrit qu'un petit but en Liga cette saison. Le Belge a connu de nombreux pépins physiques qui l'ont freiné dans son acclimatation. Appelé à dresser un bilan de son exercice, Hazard a reconnu que cette première année n'avait pas été à la hauteur de son statut de "galactique".

"La moins bonne saison de ma carrière"

"Cette année, c'est collectivement qu'on a remporté ce titre, car moi, au niveau individuel, j'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière, a reconnu le Belge avec une grande franchise, dans des propos accordés à France Info. Certes, il y a eu des blessures, mais j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. Après, même si cette année n'a pas été une année terrible pour moi, venir ici et remporter le championnat dès la première année, je ne pouvais pas rêver mieux."

L'ancien Lillois a aussi tenu à rendre hommage à Zinédine Zidane. « On connaît tous Zidane comme joueur, c'était le meilleur. Comme entraîneur, on n'a même plus besoin de le décrire. Il a prouvé, en seulement quelques années, qu'il était déjà l'un des meilleurs entraîneurs. Comme entraîneur, il est comme quand il était joueur. C'est quelqu'un de simple qui sait dire les choses au bon moment. Il fait confiance à ses joueurs et ses joueurs ont confiance en lui, c'est pour ça que ça marche ».