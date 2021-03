Reinier, prêté par le Real Madrid, a marqué son premier but pour le club allemand ce week-end lors d'une victoire 3-0 sur l'Arminia Bielefeld et il a félicité Erling Haaland pour sa passe décisive. Le jeune prodige brésilien a parlé de l'utilité du Norvégien dans son adaptation au sein des Borussen. "Haaland est un joueur clé qui peut décider de n'importe quel match à tout moment", a déclaré Reinier dans des propos relayés par Marca.

Reinier fan de Haaland

"En plus d'être un joueur vedette, c'est aussi une personne formidable et il m'a aidé dans mon adaptation." Reinier a également évoqué son statut au Borussia Dortmund et son désir de gagner encore plus de temps de jeu. "Le but m'a donné confiance", a-t-il déclaré. «J'ai travaillé dur pour ça pendant longtemps. Maintenant, je dois continuer à bien performer à l'entraînement pour en faire plus. Je travaille dur tous les jours, une séance d'entraînement à la fois. C'est pour que je puisse donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Je suis sur la bonne voie et je sens chaque jour que je m'adapte mieux. Le but est arrivé au bon moment et j'espère avoir plus d'opportunités pour aider le Borussia Dortmund", s'est encore félicité le jeune madrilène.