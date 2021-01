Malgré un début de saison timide, Getafe peut toujours miser sur la solidité de sa défense pour réussir à revenir dans la première moitié du classement. Avec seulement 18 buts encaissés, le club de la banlieue de Madrid a la septième meilleure défense de la Liga. Et Djené Dakonam n'y est pas étranger. Courtisé par les meilleurs clubs européens depuis plusieurs saisons, le Togolais est resté au Coliseum Alfonso Perez. Cette fidélité lui a permis d'enchaîner les très bonnes performances. Avec le brassard de capitaine, il est le leader du Geta sur la pelouse mais aussi en-dehors. Depuis son arrivée de Saint-Trond en 2017, le natif de Lomé s'est révélé et il a réussi à confirmer. En trois ans et demi, il n'a manqué que onze matchs de Liga, et la plupart parce qu'il était suspendu. La preuve de sa solidité. Djené avait fait un essai en France

Cette saison, le joueur de 29 ans a joué 15 des 17 rencontres de son équipe en intégralité. Il n'y a que contre Levante qu'il n'a pas terminé le match à cause d'un carton rouge et face à Séville qu'il n'a pas été aligné au coup d'envoi à cause de sa suspension. Le reste du temps, Djené Dakonam est le principal atout de Pepe Bordalas. C'est lui qui l'avait repéré chez les Camerounais de Cotonsport pour l'attirer à Alcorcon en deuxième division espagnole et lui faire découvrir le football européen. Après un passage en Belgique, le défenseur est revenu en Espagne dans un anonymat quasi-total. Mais cela n'a pas duré. Dans un jeu direct et intense taillé pour lui, celui qui avait fait un essai à Lens s'éclate. Depuis 2017 et ses premiers pas en Liga, Djené fait l'unanimité. Il avait très vite était prolongé jusqu'en 2023. Trop petit pour la Premier League ?

Efficace avant d'être spectaculaire, le défenseur de Getafe est une sensation sans faire de bruit. Sa vision du jeu, son sens de l'anticipation et ses qualités physiques lui permettent de museler les meilleurs attaquants du monde. Un profil qui n'a pas échappé aux grands clubs européens. Alors qu'à chaque mercato, l'Atlético Madrid ou Séville semblent intéressés mais réticents à payer les 35 millions d'euros demandés par Getafe, les clubs anglais comme Tottenham, Leicester ou Arsenal qui sont en mesure de dépenser une telle somme hésitent à le faire à cause de la petite taille du joueur. Avec son mètre 78, Djené est plus petit qu'il n'y paraît. Sa cote de popularité, elle, est inférieure à ce qu'elle devrait être. Et c'est Getafe qui continue d'en profiter en alignant un des meilleurs défenseurs d'Espagne depuis maintenant trois saisons.