Diego Simeone (Atlético Madrid) réconforte Fede Valverde (Real Madrid) après son carton rouge

Fede Valverde s'est sacrifié pour les siens. Alors qu'Alvaro Morata filait seul au but en prolongations en finale de Supercoupe d'Espagne dimanche soir,Un tacle par derrière qui lui a valu un rouge direct. Mais Valverde a eu la satisfaction de voir son équipe s'imposer aux tirs au but par la suite. Désigné homme du match, le milieu merengue affirme s'être excusé auprès de Morata après la rencontre.Valverde a eu une autre satisfaction, celle d'avoir été réconforté par son entraîneur Zinedine Zidane, mais aussi par le coach des Colchoneros Diego Simeone, qui l'a interpellé à sa sortie du terrain : « Simeone est venu me voir lui aussi et ce n'est pas à la portée de n'importe qui de faire ça ». L'entraîneur de l'Atlético Madrid est d'ailleurs revenu sur l'expulsion en conférence de presse : « Je pense que le prix de l'homme du match a tout son sens parce que Valverde a gagné le match sur cette action. (...) Cela a été l'action la plus importante du match.' Il a fait ce qu'il avait à faire, on verra combien de matchs de suspension il va prendre »