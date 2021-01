Diego Costa, un départ pour services rendus

« Le club remercie Diego Costa pour son dévouement » Pas rancunier du tout, l'Atlético Madrid a présenté ses vœux de réussite à son attaquant au moment où il a été libéré des six derniers mois de son contrat. En difficulté à cause d'une blessure musculaire qui l'a limité à un rôle secondaire depuis le début de la saison, l'international espagnol a définitivement quitté le Wanda Metropolitano à sa demande. Une sortie par la petite porte pour un joueur qui a marqué l'histoire des Colchoneros. C'est avec le club madrilène qu'il a passé l'essentiel de sa carrière. Diego Costa a joué 215 matchs en sept saisons étalées sur 13 ans avec l'Atlético Madrid. Durant cette longue expérience, il a connu de nombreux succès.

> Simeone rend hommage à Costa <

L'incroyable saison 2013-2014 de Diego Costa



Inconnu à son arrivée de Braga en 2007, il a été revendu sept ans plus tard à Chelsea pour 38 millions avant de revenir pour 60 millions en 2018. C'était alors le transfert le plus cher de l'histoire du club. Une marque battue par Thomas Lemar et Joao Felix depuis. Deux joueurs qui n'ont pas encore réussi à rivaliser avec lui en terme de régularité dans le groupe de Diego Simeone. Avec 83 réalisations, Diego Costa est le sixième meilleur buteur de l'histoire du club. Un apport qui a permis au natif de Lagarto d'avoir un vrai impact dans la période dorée actuellement traversée par les Matelassiers. En 2013-2014, l'Hispano-Brésilien a marqué 27 buts en Liga pour permettre à son équipe de gagner le titre. La même année, il a fait trembler les filets adverses à huit reprises en Ligue des Champions pour offrir une finale de C1 au club espagnol et il a marqué le but qui a mis fin à 14 ans sans victoire de l'Atlético dans le derby de Madrid face au Real.

Un symbole de l'ère Diego Simeone



Le joueur de 32 ans a aussi une Ligue Europa (2018), la Coupe du Roi (2013) et la Supercoupe d'Europe (2010, 2012, 2018) à son palmarès. Pas mal pour un joueur qui a failli ne jamais s'imposer en Liga. Prêté à plusieurs reprises par l'Atlético Madrid, il était sur le point de signer au Besiktas quand il a finalement pris la succession de Diego Forlan et Sergio Agüero à la pointe de l'attaque rojiblanco. Si ses exploits ont parfois moins fait parler que ses dérapages, il était devenu le symbole de l'état d'esprit insufflé par Diego Simeone à son équipe. C'était un vrai guerrier prêt à tout pour l'emporter. Le coach argentin, une autre légende du club, a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage. « Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au fil des ans, il nous a beaucoup donné et nous lui avons aussi beaucoup donné. Nous voulons le remercier. Diego nous a tout donnés en tant que joueur et en tant qu'humain. » Le genre de déclaration qui prouve l'importance prise par Diego Costa au fil des années à l'Atlético Madrid.