Des joueurs professionnels vont s’affronter sur PES 2020

Introducing the #StayHomeWithPES Partner Tournament! 🏆

Stars from 11 top clubs will compete in the knockout tournament on #eFootballPES2020 this Sunday from 17:00 BST! 💪🎮



You can catch all the action at

— eFootball PES (from 🏠) (@officialpes) April 24, 2020

Griezmann, grand favori du tournoi

Si jamais le football vous manque en cette période de confinement, Konami a pensé à vous en organisant un tournoi PES 2020 où plusieurs joueurs professionnels s’affronteront. Néanmoins, seuls les joueurs évoluant dans les clubs en partenariat avec le jeu vidéo japonais pourront y participer. Au total, ce sont onze équipes qui auront l’honneur de disputer ce tournoi virtuel.Parmi les participants on retrouve : Antoine Griezmann (Barça), Miralem Pjanic (Juventus), Odsone Edouard (Celtic Glasgow), Javier Martinez (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), Scott McTominay (Manchester United), Sebastiano Esposito (Inter Milan) et Rafael Leao (AC Milan). Et le favori de la compétition n’est autre qu’Antoine Griezmann. Le Français, grand amateur de jeux vidéos, est un féru de Pro Evolution Soccer. Dernièrement, le joueur du Barca s’est même payé le luxe de battre Ettorito (Juve esport, deux fois champion du monde). Le tournoi démarrera ce dimanche à 17h. Si vous voulez suivre la compétition, il vous suffit de vous rendre sur le compte Youtube « officialpes ».