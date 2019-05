Dembélé, un cas qui pose question

Ousmane Dembélé ne s’en sort pas. Aligné d’entrée à Vigo, samedi, afin de retrouver le rythme en vue des dernières échéances de la saison, et notamment la demi-finale retour de Ligue des champions à disputer, mardi, à Liverpool, le Français n’aura passé que 25 secondes sur la pelouse du Stade Balaidos. Le temps de signer une première accélération et de se blesser à la cuisse droite.

Victime d’une lésion musculaire du biceps fémoral, l’ancien Rennais est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Anfield. Si le club catalan assure devoir attendre quelques jours et l’évolution de cette blessure avant d’être fixé sur la durée de l’indisponibilité du champion du monde, la presse espagnole tablait, dimanche, sur trois à quatre semaines d’absence. Ce qui rendrait très improbable son rétablissement pour la finale de Coupe du Roi, le 25 mai prochain, et même incertaine sa participation à une éventuelle finale de C1 le 1er juin. Et ce d’autant plus que l’historique des blessures ne plaide pas en faveur du Français.

Une hygiène de vie en question

Après une première saison en Catalogne gâchée par un claquage tendineux à la cuisse gauche puis une déchirure musculaire à cette même cuisse, Ousmane Dembélé semblait en avoir terminé avec les pépins physiques à répétition en début de saison. Mais après une entorse de la cheville gauche, fin janvier, le natif d’Evreux a été victime d’une élongation à la cuisse gauche début mars qui s’est transformée en déchirure quelques jours plus tard. Une rechute qu’Ernesto Valverde avait amèrement regrettée.

L’entraîneur barcelonais ne cachait pas cette fois son incompréhension, samedi, à l’issue de la rencontre. "Cette blessure est difficilement explicable, a-t-il ainsi assuré. Ce n’est pas de la fatigue musculaire car il a peu joué auparavant et ce n’est pas la même cuisse que la dernière fois. Et il s’était bien échauffé." A en croire Sport, certains membres du club blaugrana ne sont pas aussi convaincus du sérieux du Français. Que ce soit en matière d’échauffement ou quant à son hygiène de vie. Et le quotidien catalan de rappeler que l’attaquant tricolore, l’hiver dernier, n’avait pas hésité à se passer des services du cuisinier que le club avait mis à sa disposition pour améliorer son alimentation. Certains ne sont toujours pas convaincus de son sérieux en la matière.