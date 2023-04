Dembélé revient lui aussi dans le groupe du Barça

Dans les airs depuis quelques jours, c'est désormais officiel, Ousmane Dembélé vient d'être convoqué par Xavi dans la liste des joueurs pour affronter le Bétis Séville. Après Pedri et De Jong, le Barça récupère donc enfin son dernier élément fort, éloigné des terrains depuis trois mois maintenant.

S'il a fait son retour à l'entraînement au même moment que les deux milieux de terrain, le staff médical a tenu à ne prendre aucun risque avec Dembélé. Joueur très fragile, l'ailier à connu de nombreuses blessures depuis son arrivée en Catalogne. C'est donc ce qui explique un retour plus tardif dans le groupe, alors que De Jong et Pedri avait déjà eu le feu vert du staff médical la semaine dernière. Dans une fin de Liga où le Barça possède 11 points d'avance sur le Real Madrid, le retour de l'un des éléments principaux de l'attaque va être un renfort de très bonne augure. À noter que Busquets et Christensen font aussi leur retour dans le groupe.