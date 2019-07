Dembélé, les signes de la maturité ?

En 2016-2017, il avait été impressionnant de régularité et d'efficacité. Ousmane Dembélé, tout juste débarqué du Stade Rennais pour une deuxième saison chez les professionnels, avait crevé l'écran avec le maillot du Borussia Dortmund sur les épaules, confirmant ainsi son immense potentiel entrevu en Bretagne. Dans la foulée de cette cinglante et fulgurante réussite, l'attaquant alors âgé de seulement 20 ans, était parti au clash avec la direction des Borussen dans le but de rallier le FC Barcelone, où l'attendaient Lionel Messi et Luis Suarez, orphelins de Neymar. Depuis lors, l'intéressé n'est pas parvenu à retrouver durablement le niveau qui était le sien, et qui a le plus est souvent été critiqué pour son comportement.

Il a été reproché au champion du monde 2018 un cruel manque de sérieux dans son approche du plus haut niveau, où les exigences sont nombreuses à tous les échelons, tant pour ce qui concerne l'hygiène de vie que l'implication au cours de chaque séance d'entraînement. Et c'était visiblement un problème pour Ousmane Dembélé, le premier à en payer le prix. En équipe de France tout d'abord, où son évolution a été freinée, alors que son entente avec Kylian Mbappé avait éclaté aux yeux du monde en juin 2017, lors d'une confrontation face à l'Angleterre. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a lui continué à progresser et à prendre de l'importance chez les Bleus, au contraire de son compère formé à Rennes. Le Tricolore a également été victime de nombreux pépins physiques (36 matches manqués en deux saisons au Barça), peut-être dus à quelques écarts incompatibles avec la pratique du football si on cherche à tutoyer les sommets.

Alors Dembélé a été invité à se remettre en question, et semble avoir retenu la leçon. Pour preuve, selon les informations de Marca, l'intéressé s'est présenté ce lundi au centre d'entraînement du FC Barcelone, une semaine avant la date de reprise pour l'effectif d'Ernesto Valverde. Le tout en ayant pris soin de demander au club de profiter des services d'un physiothérapeute et d'un coach pour commencer sa préparation avant le reste de ses coéquipiers. Le Blaugrana espère ainsi mettre toutes les chances de son côté pour éviter les ennuis de santé en 2019-2020, et réaliser enfin la saison tant attendue de la confirmation de son incroyable talent. Une manière détournée aussi de faire passer un message à sa direction, à l'heure ou Neymar semble pousser en coulisse pour revenir, outre la signature attendue d'Antoine Griezmann ? La petite flèche de Vernon (Eure) pourrait aussi chercher à prouver son attachement au Barça, sa volonté d'y réussir, et qu'il ne faut pas compter sur lui pour un départ, ce malgré l'intérêt du Bayern Munich, du Liverpool FC, d'Arsenal ou du Paris Saint-Germain.