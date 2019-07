Dembélé et Griezmann muets

Désormais réunis au FC Barcelone, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé avaient l’occasion de briller, mardi à Saitama, lors du premier match d’avant-saison des Blaugranas, contre Chelsea. Les champions du monde 2018 n’ont pas profité des absences de Lionel Messi et Luis Suarez, encore en vacances, et la formation d’Ernesto Valverde a même fini par s’incliner (1-2) face aux hommes de Frank Lampard, déjà bien avancés dans leur préparation.

Certes, l’envie de bien faire n’a pas manqué à "Grizi". Positionné en pointe durant 45 minutes, le nouvel attaquant du FCB n’a eu aucune opportunité de marquer, mais il a beaucoup participé au jeu et a par exemple mis "Dembouz" en bonne position (31e). Le dribbleur ne lui a pas rendu la pareille, frappant mollement sur Kepa (42e), sur la seule véritable occasion de ces Barcelonais dominateurs mais peu précis techniquement en première période.

C’est d’ailleurs une perte de balle de Sergio Busquets, contré par Jorginho à 25 mètres des buts de Marc-André ter Stegen, qui a permis à Tammy Abraham d’ouvrir le score (34e). Malcom et le jeune Carles Pérez n’ont pas non plus trouvé la faille en seconde période. En fin de match, deux belles frappes lointaines, signées Ross Barkley (81e) et Ivan Rakitic (91e), ont régalé le public japonais. Olivier Giroud, entré à l’heure de jeu, n’a pas non plus trouvé le chemin des filets lors de cette Rakuten Cup.