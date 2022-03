Dembélé « donnerait sa vie pour le Barça »

Dimanche soir, le FC Barcelone a pris facilement le meilleur sur Osasuna à l’occasion de la 28e journée de la Liga (4-0). Un succès auquel a participé Ousmane Dembélé. L’attaquant français y a même joué un grand rôle en délivrant deux passes décisives. Une belle prestation et qui est dans la lignée de celle réussies après sa réintégration au groupe catalan. L’ancien rennais compte 5 gestes décisifs sur les six dernières parties jouées avec les Blaugrana.

Xavi n’a jamais douté de Dembélé

L’excellent rendement de Dembélé fait évidemment plaisir à son coach Xavi. Et ce dernier n’a pas manqué de l’encenser après ce match contre Pampelune. « Les gens ont pu voir qu’il donnerait sa vie pour le Barça. Il a livré un très bon match », a-t-il déclaré. Concernant la situation contractuelle du Français, l’entraineur a souligné que c’était « un élément de plus dans l’équipe » et qu’il n’y avait « plus de débat à ce sujet ».

Il n’y a pas que Dembélé qui a séduit Xavi lors de cette rencontre au Nou Camp. C’est aussi le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne cesse d’empiler les buts. Son adaptation express est bluffante. « Aubameyang est très bien entré dans le vestiaire et s'adapte très bien à notre système. C'est génial de l'entraîner et il nous apporte beaucoup, notamment en termes de buts », a déclaré Xavi..

Le Barça et Dembélé séduisent face à Osasuna :