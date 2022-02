Déjà la retraite ? Modric répond

L'éternel milieu de terrain Luka Modric reste au sommet de son art malgré ses 36 ans, et demeure un élément clé du trio de base du Real Madrid, avec Toni Kroos et Casemiro. Modric a déjà disputé 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, et il a pris son mal en patience, compte tenu de son âge. Ses performances en ont fait douter plus d'un, et l'on se demande quand sa forme va se tasser et quand il va prendre sa retraite.

Modric ne veut pas dire stop

Mais le Croate n'a pas de tels projets en l'état actuel des choses, prenant les choses au fur et à mesure des saisons et des contrats. "Cela pourrait être 40, ou plus, ou moins. On verra bien", a-t-il déclaré, cité par Mundo Deportivo. "Je dois y aller petit à petit, pour profiter de ce que je fais. "Je me sens bien physiquement. C'est important, mais aussi mentalement. Je suis dans un très grand club et le meilleur club du monde sans aucun doute, et je travaille pour maintenir ce niveau autant que possible."