De Jong dévoile le futur de Messi

Quel avenir pour Lionel Messi ? L'arrivée de son grand ami Sergio Aguero, officialisée ce lundi, en Catalogne pourrait bien achever de convaincre le lutin argentin de poursuivre l'aventure chez les Blaugrana. Un souhait très clair chez beaucoup de ses coéquipiers, notamment Frenkie de Jong.

"Messi est heureux ici"



"J'ai le sentiment qu'il est heureux à Barcelone. J'espère vraiment qu'il restera, car il nous aide. Il est toujours de loin le meilleur joueur. S'il m'a dit qu'il devait rester? Non, pas directement. Mais nous parlons de beaucoup de choses. C’est spécial de jouer avec lui. Quand j’avais 12 ans, il était déjà le meilleur du monde. Si les positions sont les mêmes et que je peux choisir entre jouer avec Messi ou avec quelqu'un d'autre, je choisis toujours Messi. Ce serait insensé de ne pas le faire. Il est le meilleur de tous les temps", s'est émerveillé le Batave dans un entretien au média NU.



De Jong a également été interrogé sur les arrivées potentielles de ses compatriotes Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. "Wijnaldum et Depay? Il faut voir ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux. Et peut-être que je le sais, mais que je ne le dis pas (rires)", a-t-il souri.