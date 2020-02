Daniel Wass, l'homme à tout faire de Valence

Depuis son arrivée à Valence en 2018, Daniel Wass a joué à tous les postes compris entre milieu gauche et latéral droit. Une utilisation variée après ses expériences à tous les postes offensifs lors de ses passages à Evian Thonon Gaillard et au Celta Vigo. Celui qui est engagé dans la première phase finale de Ligue des Champions de sa carrière a fait de sa polyvalence une force. A part défenseur central, le Danois a occupé tous les postes dans le champ depuis le début de sa carrière professionnelle à Brondby en 2007. Un cas de figure vraiment rare dans le football moderne. Avant de s'engager avec Valence, le natif de Gladsaxe s'était essentiellement illustré au poste de meneur de jeu. C'est d'ailleurs pour ses qualités de créateur et son impact dans l'entre-jeu qu'il a été recruté par Los Ches. Mais son activité a incité Marcelino puis Albert Celades à l'utiliser sur les côtés. L'axe devenant la chasse gardé d'un Dani Parejo qui est monté en puissance. Sans rechigner, Daniel Wass a poursuivi sa mutation en évoluant sur les côtés jusqu'à dépanner de manière fréquente au poste de latéral droit après la blessure de Cristiano Piccini. Une sorte de retour aux sources...

La Ligue 1 a révélé Daniel Wass

Car c'est bien au poste de latéral droit que le Danois a été formé. C'est déjà à ce poste qu'il avait évolué pendant la majeure partie de sa première saison chez les pros. Dans le championnat danois, son rôle d'un latéral droit porté vers l'avant lui a permis de signer au Benfica Lisbonne en 2011. Il n'y jouera pas le moindre match et c'est pendant un prêt à Evian que le droitier a été utilisé à tous les postes possibles. En Savoie, Daniel Wass est devenu un couteau-suisse. Bernard Casoni lui a préféré Brice Dja Djédjé sur le côté droit de la défense. Mais après dix journées, l'entraîneur a tenté d'utiliser le spécialiste des coups de pied arrêtés à un poste plus offensif. Un pari réussi. Sur ses sept premiers matchs de Ligue 1, Daniel Wass a été impliqué sur cinq buts. Sa mutation venait de commencer.

De latéral droit à attaquant de pointe

Son utilisation en pointe dans un match de Ligue 1 contre Lille en 2015 prouve que son intelligence tactique est largement au-dessus de la moyenne. Grâce à un volume de jeu et une faculté d'apprentissage élevée, il arrive à s'adapter à tous les contextes. Sur le terrain mais aussi au sein de ses clubs, passant de la bataille pour le maintien en France avec l'ETG à la lutte au podium espagnol avec Valence. En sélection aussi, il a été baladé. En fonction des sélectionneurs, il a joué au milieu ou en défense sans jamais réussir à passer à fouler la pelouse dans le cadre d'une grande compétition internationale. Sélectionné pour l'Euro 2012, il a dû se contenter du banc pendant les trois matchs. Le problème de ces joueurs bons partout mais excellents nul part. Mais aujourd'hui, c'est bien grâce à sa polyvalence qu'il évolue dans un club du top 16 européen. Sur le tard, le joueur de 30 ans a pu s'illustrer dans le rôle d'homme à tout faire. Un véritable atout au moment de trouver la parade au jeu proposé par l'Atalanta Bergame. Les Italiens vont devoir se creuser la tête pour savoir à quelle position celui qui a marqué en phase de poules contre Chelsea sera utilisé.