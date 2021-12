La Liga a confirmé de nouvelles règles et directives dans le cadre de l'augmentation des cas de coronavirus en Espagne et en Europe. Des tests positifs au coronavirus sont apparus dans toute la Liga, y compris au Real Madrid et à l'Athletic Bilbao. Si la Liga n'a pas été aussi touchée que la Premier League, du moins pas encore, les autorités de la ligue ont décidé d'introduire des changements.

La Liga durcit le ton

Selon les nouvelles règles, les joueurs et le personnel - et cela inclut également les clubs de Segunda - doivent passer un test antigénique chaque jour d'entraînement ou d'activité sportive. Ils doivent également effectuer un test PCR avant leur retour des prochaines vacances de Noël. Au-delà de ces règles, des conseils et des orientations ont également été donnés aux clubs. Les clubs ont été informés qu'ils doivent demander aux joueurs d'éviter de se changer dans les vestiaires afin de limiter les contacts. Il est conseillé aux joueurs d'arriver aux entraînements et aux matchs déjà changés, comme c'était le cas au plus fort de la pandémie.