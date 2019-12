Courtois chambre le public de Valence

DON THIBAUT COURTOIS

Thibaut Courtois a bien failli se transformer en héro du Real Madrid, ce dimanche soir à Valence. Menés 1-0 à quelques secondes de la fin du match, les Merengues obtiennent un dernier corner. Le gardien belge monte aux avants postes et parvient à placer sa tête. Le ballon est arrêté par son homologue valencian, Jaume Domenech, puis revient sur Karim Benzema qui marque. Un but synonyme d'égalisation et de match nul pour le Real Madrid. Impliqué sur le but du Français, Courtois revient dans son but sous les huées du public. Il décide alors de se venger des sifflets qu'il a reçus pendant la rencontre.







Conspuhé par les fans de Valence, l'international belge met tout d'abord ses mains sur ses oreilles puis envoie deux baisers aux supporters locaux. Ces provocations lui valent sans surprise de recevoir encore plus de sifflets. Sacré Thibaut Courtois, un poil taquin.

Benzema égalise à la dernière seconde !