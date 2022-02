Coupe du Roi (quarts) : Bilbao surprend le Real Madrid

Un Real moins souverain

San Mamés est décidément une cathédrale imprenable. Après avoir sorti le Barça, l'Athletic Bilbao l'a encore attesté en éliminant le Real Madrid au bout de la nuit, ce jeudi, au terme d'un match assez fermé. Privée de son facteur X Benzema, l'équipe de Carlo Ancelotti était pourtant articulée autour de son milieu type, avec le trio Casemiro-Kroos-Modric, mais cela n'a pas suffi.. Courtois avait d'ailleurs retardé l'échéance sur une alerte de Dani Garcia en début de match (9e). Et si Casemiro a manqué le hold-up à dix minutes de la fin (80e), Bilbao a été logiquement récompensé, au finish, sur un très bel enchaînement technique de Berenguer (88e).L'histoire retiendra donc que le Paris Saint-Germain, pourtant si décrié après son élimination en 8emes de finale de la Coupe de France face à Nice (0-0, 5-6 t.a.b.), affrontera un Real Madrid tout aussi contrarié. Quels enseignements en tirer ? Il est encore trop tôt pour le savoir, si ce n'est que ce Real a déjà été plus souverain cette saison.noter que dans l'autre match du soir, un peu plus tôt dans la soirée, la deuxième formation basque n'a pas eu la même réussite puisque le Betis s'est offert un petit festival sur la pelouse de la Real Sociedad (4-0).