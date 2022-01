Coupe du Roi : Les affiches des quarts de finales dévoilées

Les affiches des quarts de finales de la Coupe du Roi

Il faut croire que ces deux formations ne se quittent plus. Déjà opposés le 16 janvier dernier à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne,. Tombeur du FC Barcelone mercredi à San Mames (3-2 après la prolongation), le club basque recevra la formation entraînée par Carlo Ancelotti même si la date exacte de ce match n'a pas encore été confirmée. Les différentes rencontres de ces quarts de finales se dérouleront les 1er, 2 et 3 février.Parmi les autres affiches, il est à noter une opposition alléchante entre la Real Sociedad - qui a éliminé l'Atlético de Madrid - et le Bétis Séville de Nabil Fekir. C'est également un match qui verra le cinquième de Liga défier le troisième, possiblement une rencontre de haut niveau. Le FC Valence recevra de son côté Cadiz, tandis que le Rayo Vallecano affrontera Majorque., et chercheront à succéder au FC Barcelone, tenant du titre suite à son succès face à Bilbao en avril dernier (4-0).Athletic Bilbao - Real MadridReal Sociedad - Betis SévilleValence - CadizRayo Vallecano - MajorqueCarlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, ne devrait lui pas être très heureux d'enchaîner les rencontres à une cadence si effrénée. Vainqueur à Elche avec le club merengue (1-2 après la prolongation), le technicien italien a fustigé le calendrier, alors que son équipe a disputé une deuxième prolongation en huit jours, après celle face au Barça en Supercoupe d'Espagne., a-t-il pesté en conférence de presse.