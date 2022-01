Au cœur d'une campagne qui s'apparente à un long fleuve tranquille, le Real Madrid aurait pu tomber de haut. L'équipe d'Ancelotti s'est longtemps prise les pieds dans le tapis face à Elche, une formation qui nage dans les profondeurs de la Liga. Mais au forceps et à l'orgueil, le club madrilène a pu sortir de ce traquenard grâce à des héros inattendus.



Il faut dire que Carlo Ancelotti avait effectué une large rotation dans ce match en se privant de plusieurs cadres notables, à commencer par Karim Benzema, dont l'absence s'est faite terriblement sentir dans l'animation offensive. Courtois manquait aussi à l'appel, tandis que Modric ou Casemiro ont débuté sur le banc. Sans complexe, Elche a joué crânement sa chance en imposant son pressing d'entrée de jeu, avec deux opportunités énormes pour Carrillo dans la première demi-heure (10eme, 26eme).

Le Real s'est fait peur

Progressivement, les Merengue ont retrouvé un peu plus de maîtrise. Cette montée en puissance aurait pu se matérialiser par l'ouverture du score, mais Jovic a manqué de réalisme juste après le repos (47eme). Elche a fermé les vannes pour parvenir à arracher les prolongations. Un calcul que les locaux n'ont pas à regretter. Puisque le Real, au bord de la rupture, a fini par craquer lorsque Marcelo a vu rouge pour une faute en position de dernier défenseur, avant que Verdu, en deux temps, ne transforme le coup-franc qui a suivi (1-0, 103eme).



Piqués dans leur orgueil, les Merengue ont joué leurs dernières cartes et sont parvenus à égaliser sur une déviation opportuniste d'Isco (1-1, 108eme). Dans la foulée, c'est un autre revenant, Eden Hazard, qui a replacé le Real sur les bons rails (2-1, 115eme). Malgré une fin de match hachée et confuse, avec un but refusé et un expulsé pour Elche, le score n'a plus évolué. Le Real a tremblé, mais l'essentiel est acquis.

Précédent Dembélé répond au Barça Lire Suivant