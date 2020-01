Si le FC Barcelone nage en eaux troubles, le calme est revenu à la Maison Blanche. Le Real Madrid a tenu son rang face à Saragosse pour composter son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Zinédine Zidane avait opté pour une équipe remaniée dans ce match de milieu de semaine - avec Jovic ou Vinicius Jr titularisés. Ses hommes ne l'ont pas déçu, démontrant qu'une certaine émulation tire tout ce beau monde vers le haut en ce début d'année. Mais c'est grâce à l'un de ses tauliers que le Real s'est facilité les choses, ce mercredi soir : Raphaël Varane a mis les siens sur les bons rails dès la sixième minute de jeu (0-1, 6eme).

Varane et Benzema buteurs

Les Madrilènes ont continué à pousser leur adversaire dans ses retranchements. Et à la demi-heure, Lucas Vazquez a quasiment plié l'affaire en inscrivant le but du break (0-2, 32eme). Madrid s'est ensuite attelé à gérer cet avantage avec un certain métier, alternant phases de temporisation et accélérations. En fin de match, Vinicius Jr a participé à la fête en scellant le succès madrilène (0-3, 72eme). Impuissant, Saragosse a même encaissé un quatrième but par l'entrant Karim Benzema, qui attendait cette réalisation depuis longtemps (0-4, 79eme). Du travail bien fait pour un Real sûr de sa force.